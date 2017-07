Vis varsomhet i barmarksløypene

– Ingen løyper stenges før tirsdag. Vi oppfordrer derfor sterkt hver enkelt som ferdes i løypene fram til da om å ta et selvstendig ansvar og vurdere forholdene før man legger ut på tur, skriver Fylkesmannen i pressemelding 30. juni.

Barmarksløypene i Finnmark er åpnet for kjøring i dag, 1. juli, men mye snø og sein smelting gjør at store deler av løypene enten er snødekket eller svært vasstrukne. Flere kommuner ønsker at løypene stenges inntil videre. Fylkesmannen behandler henvendelsene fortløpende, men ingen løyper stenges før tirsdag, heter det fra Fylkesmannen

Unngå fuktige partier

Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger fra kommuner og SNO-kontorene om at det foreløpig kun vil være forsvarlig å ha løypene åpne i enkelte områder. Det er ikke mulig for oss å ha full oversikt over situasjonen for hver enkelt løype, men kjøring etter de fleste av løypene vil medføre terrengskader. For mange løyper er det en fare for kjøring utenom de fastsatte løypetraseene for å unngå fuktige partier og snøfonner.

Løypene er åpne for kjøring, men vi oppfordrer altså hver enkelt som ferdes i løypene til å ta et selvstendig ansvar for å vurdere forholdene inntil Fylkesmannen har vurdert stengning. Ingen er tjent med at terrenget i og ved løypene blir ødelagt, mener Fylkesmannen.