Nok å gjøre for politiet

På operasjonssentralen til Politiet i Finnmark får vi vite at det har vært en nokså travel natt for deres tjenestemenn. Her følger en liten oppsummering av det som har skjedd i Alta natt til lørdag.

Trolig funn av narkotika

Tidlig fredag kveld fikk politiet melding om det som trolig var funn av narkotika på et utested i Alta. Politiet rykket ut og sjekket saken.

Festbråk

Politiet stanset fest på en privatadresse etter melding om fest hvor det også var små barn til stedet.

På Kronstad ble det også avsluttet en fest i en leilighet som var til sjenanse for naboene etter påtrykk fra politiet og en tredje fest ble avsluttet da politiet kom til stedet. Politiet har ikke opplyst hvor i byen denne fant sted.

Ordensforstyrrelser

En mann i 30 årene vil i følge politiet bli anmeldt for ordensforstyrrelse. Han skal ha vært i klammeri med en dørvakt på et av Altas utesteder. Også en mann i 20-årene ble bortvist fra Alta sentrum etter at han ved flere anledninger snek seg inn på et utested.

Slo til lastebil

Politiet rykket også ut i morgentimene etter å ha fått melding om at en beruset mann i 30-årene skal ha slått til en lastebil med krykker.