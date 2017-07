Ingen omkommet på finnmarksveiene

Statens vegvesen har gjort opp statistikken for første halvår 2017 og for Finnmark er dette hyggelig lesing. Ingen har omkommet på veiene i Finnmark så langt i år. Statistikken for Nordland og Troms viser tre omkomne i hvert fylke. Det er to færre enn i fjor. For Finnmarks del må vi helt tilbake til 2012 for å finne like hyggelig statistikk.

Vis hensyn i sommertrafikken

Regionvegsjef Torbjørn Naimak ønsker alle en god sommer i trafikken og oppfordrer folk til å ta hensyn til hverandre i ferietrafikken slik at vi også kan unngå sommerulykkene.

– Selv om dette er det laveste tallet vi har hatt i Nord-Norge ved utgangen av første halvår, er ett dødsfall likevel ett for mye. Vi vet at sommermånedene er de mest ulykkesutsatte, og jeg vil derfor oppfordre alle til å være oppmerksomme og ta ekstra hensyn i sommertrafikken, slik at alle får en god sommer i nord, sier Torbjørn Naimak i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Ferie-risiko

I følge Statens vegvesen er det utforkjøringer og møteulykker dominerer ulykkesstatistikken.

– Med stor trafikk og smale og svingete veger, ser vi at forbikjøringer kan skape farlige situasjoner. Ferietida innebærer at mange kjører langt og på veger de ikke er vant til å kjøre. Beregn god tid og ta pauser, er oppfordringen fra regionvegsjefen.

En annen risikofaktor er dårlig pakking av feriebilen. Regelen er å legge de tyngste tingene nederst for å få best mulig stabilitet og ha færrest mulig løse gjenstander. Slik reduseres faren for skader dersom ulykken skulle være ute, heter det fra vegvesenet.