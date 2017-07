Fredag behandlet Fylkesmannen i Finnmark nok en gang Alta kommunes vedtak fra desember 2016 om å legge ned Kåfjord skole. Fylkesmannen står på sitt siste vedtak fra 29. juni. Vedtaket om å legge ned Kåfjord skole var ikke lovlig.

Saksbehandlingsfeil

Fylkesmannen viser til saksbehandlingsfeil blant annet i forhold til dokumentasjon av barns beste, høringsfrister som er gått ut før det treffes vedtak i saken samt manglende kjennskap blant kommunestyrerepresentantene til innhold i høringsnotat om barns beste.

– Utilstrekkelig utredning av grunnlaget for barnets beste vurderingen og manglende kjennskap til innholdet i høringsnotatet hos flere av kommunestyremedlemmene før vedtak ble truffet, vil etter vårt syn hver for seg og samlet medføre ugyldighet etter fvl. § 41 analogisk og den ulovfestede ugyldighetslæren, skriver Fylkesmannen i sin utdyping.

Fylkesmannen har også vurdert om disse saksbehandlingsfeilene kan anses som reparert ved Alta kommunes behandling av lovlighetsklagen. Heller ikke her vil Fylkesmannen gi Alta kommune medhold.

Videre behandling

Fylkesmannen skriver også at ved en ny behandling av saken må kommunen sørge for at saken er tilstrekkelig utredet før vurderingen av barnets beste foretas.

Forskriften om skolekretsgrenser bygger på vedtaket om nedleggelse av Kåfjord skole. Dersom kommunen ved ny behandling av saken kommer til at skolen skal nedlegges, vil den også måtte vedta ny forskrift om skolekretsgrenser, avslutter Fylkesmannen i sin utdypelse av vedtaket.