Både politii og ambulanse ble tilkalt etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet. Politiet skriver på twitter at de ikke vet hva som har skjedd men det kan se ut som om mannen har falt ut av et parkert vogntog. De skriver også at saken etterforskes.

På politiets operasjonssentral får vi opplyst at mannen er overlatt til helsepersonell og politiet ikke kjenner skadeomfanget til 60-åringen.