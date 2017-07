– Gir oss kvalitet i utdanningen

Det mener Alta Høyres stortingskandidat Marianne Haukland, som selv er tidligere styremedlem i universitetsstyret.

Bedre kvalitet

– Når det er vedtatt omorganisering av strukturen mener jeg dette betyr at universitetet har tatt kvaliteten i utdanninga på alvor. Det vil fortsatt bli stedlig ledelsen i Alta med en viserektor og en campusdirektør og når eksempelvis idrettsfag går inn i helsefakultetet, så kan miljøet i Alta benytte seg av tverrfaglighet innenfor fysiologi og ernæring, en utvikling av studiene som jeg mener vil ha betydning for den totale kvaliteten av studiene og som vil komme studentene til gode, sier Marianne Haukland.

Hun ser ingen krise i at det er redusert fra åtte til seks fakulteter ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun mener bare en firedel av studentene knyttet til Campus Alta blir berørt av omorganiseringen og er klar på at det vil bli økt kvalitet i hvert enkelt av instituttene som nå flyttes til andre fakultet.

Styrkes faglig

– Sosialt arbeid kommer inn under fakultet for humaniora som er et av de største fakultetene med flest institutter og Alta skal fortsette som institutt og de får sjansen nå til å jobbe enda mer tverrfaglig og trekke veksler på og utnytte kompetansen innenfor flere fag til beste for studentene. Jeg ser ikke på dette som at man nå trapper ned på utdanninga på universitetsnivå i Finnmark, jeg synes heller styret for Universitetet har vist at de vil satse på mastergrader, stipendiater og utvikling, så for at ikke universitetet skal falle på rankingen blant utdanningsinstitusjoner, så mener jeg dette var et riktig grep å ta av styret, sier Haukland.

Best mulig tilbud

– Når du understreker dette med kvalitet i utdanningen, betyr det at det ikke har vært godt nok ved Campus Alta til nå?

– De som mener dette er dommedag, for å bruke ditt uttrykk, de har ikke forstått at deres hovedoppgave er å gi best mulig høyrere utdanning, eller å utdanne flinke folk. Det som jeg synes er kjempepositivt er at vi får en viserektor som skal være i Alta og vi får en egen campusdirektør. IRS har gode resultater å vise til og det er viktig å huske på at instituttene for idrett, reiseliv og sosialfag fortsatt skal styres fra Alta og ledes fra Campus Alta og ved at de nå ligger under større fakulteter så mener jeg de får en større frihet til å styre sine egne aktiviteter og utvikle egne studieretninger og satse der hvor de mener det er hensiktsmessig, slik mener jeg instituttene kommer styrket ut av denne prosessen, sier høyrepolitikeren. Som har ønsket å lange ut mot ordføreren i Alta og fylkesvaraordføreren i Finnmark som mener fakultetsstriden ødelegger UiT Campus Alta.