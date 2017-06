Tar over kafeen

Aksis har drevet Kjosen kafé på Alta Motorsenter siden åpninga sist høst.

– Nå har vedkommende som jobbet der fått en annen stilling og derfor ble det naturlig at vi gjorde en helhetlig vurdering rundt driften av kaféen, sier Steinar Karlstrøm, daglig leder på Aksis.

– Vi har konkludert med at det er greit at Alta Motorsenter driver kaféen i egen regi, sier han, og legger til at Aksis har igjennom kafedriften hatt en gylden mulighet til å ha folk i opplæring og i arbeidstrening. Det ligger ikke ytterligere drama bak beslutningen.

Driver videre

Alta Motorsenter tar dermed utfordringen med å drive Kjosen kafé videre og søker etter et par nye medarbeidere som både skal være hyggelig og kundevennlig i tillegg til å være en «reser» på kjøkkenet.

– Vi kjører på, sier en optimistisk Ole Steinar Østlyngen på Alta Motorsenter.

Kafeen har vært drevet som en lunsjkafé og har ifølge Østlyngen rukket å få flere faste kunder – men man ønsker selvfølgelig flere. Dessuten er de ansatte på Alta Motorsenter storfornøyde med lunsj-tilbudet.

– På fredager har det vært omtrent fullt og på mandager kan det hende vi har den helt for oss selv, oppsummerer han.

Nytt konsept?

Østlyngen er heller ikke fremmed for å endre konseptet rundt kafédriften – om det er til det bedre. Men det er ingen gourmetrestaurant han har i tankene.

– Vi må se på hvem som søker, avklarer han.

– Det har vært satset på vanlig norsk husmannskost, men om noen er ekstra gode på for eksempel italiensk mat er vi åpne for det, sier Østlyngen.