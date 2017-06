I går skrev Altaposten at Fylkesmannen i Finnmark behandlet Alta kommunes vedtak fra desember 2016 om å legge ned Kåfjord skole og kom frem til at vedtaket var lovlig. Dagen etter, 29. juni, kom kontrabeskjeden. Fylkesmannen har gjort en feil vurdering og vedtaket omgjøres. Alta kommunes vedtak var ikke gyldig likevel. Ei heller vedtaket om nye skolekretser på bakgrunn av at Kåfjord skole skulle legges ned.

– Kommunestyret skal i september vurdere Alta Venstres klage på nedleggelse av Bossekop og Komsa skoler. Vedtaket holder ikke vann om en aldri så mye legger godviljen til. Vår klage bør tas til følge og saken må starte fra null, mener Raymond Londal, medlem i Alta kommunes utvalg for helse- og sosial.

Skolestart

Det er fortsatt uklart om ungene i Kåfjord får begynne på Kåfjord skole til høsten. Nyheten om det ugyldige vedtaket har allerede nådd ut til foreldrene i Kåfjord via media og sosiale medier. Mange har allerede begynt å glede seg over at skolen likevel ikke er nedlagt.

– Jeg forventer rådmannen straks orienterer elever og foreldre om at det blir skolestart i Kåfjord til høsten, sier Raymond Londal fra Venstre.

Londal mener det er viktig at både administrasjonen og den politiske ledelsen i Alta tar lærdom av denne saken. Folk er som regel glad i sin nærskole. Alle prosesser med å legge ned skoler krever det aller beste saksgrunnlag og involvering.

– Dette er en dyrekjøpt lærdom på barnas bekostning. Å presse gjennom nedleggelse som en post i en budsjettbehandling må aldri skje igjen, påpeker han.

Strakk seg langt

Londal mener Fylkesmannen strakk seg langt for å kunne forsvare vedtaket til Alta kommune. Da det ble påpekt feil i denne saksbehandling, blant annet med manglende dokumentasjon og stemmegivning, ble vedtaket omgjort til ikke gyldig.

– Alta kommune har ikke fulgt gjeldende styringsregler i denne saken. Blant annet har ikke barns interesser vært i sentrum. Det kommer heller ikke fram hva Alta kommune mener er det beste for barna i Kåfjord. Dette må dokumenteres, påpeker han, og legger til at foreldrene i Kåfjord reagerer på at deres barn ikke blir behandlet likt med andre barn i kommunen i forhold til nærskole.

– Alta kommune har ikke klart å følge styringsreglene i denne saken og med manglende dokumentasjon faller grunnlaget for skolenedleggelsen bort, mener Londal.

– At nedleggelse passer Alta kommunes økonomi best, er ikke god argumentasjon i forhold til barns beste, påpeker han.

Ikke ferdig behandlet

Rådmann Bjørn Atle Hansen vil ikke kommentere saken riktig enda. Han forteller at Fylkesmannen fortsatt har saken under behandling og det er mulig det kommer et tredje vedtak i denne saken. Om gjeldende vedtak blir stående ser rådmannen to muligheter: Ungene i Kåfjord får begynne på skolen i Kåfjord til høsten eller det innkalles til nytt kommunestyremøte hvor saken behandles på nytt. Hos Fylkesmannen bekrefter stabsleder, juridisk seksjon, Toril Feldt, at det vil komme en ny uttalelse fra dem i løpet av dagen. (Følg saken på altaposten.no)

En ny endret – tredje – vurdering fra Fylkesmannen vil ifølge Londal være en skandale.

– Det vil vi jo måtte følge opp på en eller annen måte, lover han.

Om saken skal opp til ny behandling i Alta kommune og alt skal gå riktig for seg mener Londal at dette kan skje tidligst i oktober. Derfor sender han en oppfordring til den politiske ledelsen i Alta kommune: Vær leder.

– Nå må ordføreren på banen å stå for de løftene partiet gikk til valg på – nemlig å ikke legge ned nærskolen. Sørg for at skolen blir åpnet igjen til høsten og vis at hensynet til innbyggerne i Kåfjord kommer først, oppfordrer han.