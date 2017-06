Tiltalt for uaktsomt drap

En mann i 60-årene fra en mindre bygd i Finnmark er av statsadvokatene i Troms og Finnmark under tiltale for uaktsomt drap og kjøring i ruspåvirket tilstand.

I tiltalen heter det at han mandag 4. juli i fjor, i en slak høyrekurve under påvirkning av alkohol, ikke var tilstrekkelig oppmerksom og/eller holdt en etter omstendighetene for høy hastighet, slik at han mistet kontrollen over kjøretøyet og havnet over i motsatt grøft som bilen fulgte inntil den traff en fjellknaus og roterte.

Personen som satt i passasjersetet foran i bilen døde som følge omfattende hodeskader.

Blodprøve tatt av ham samme dag viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,02 promille.

Påtalemyndigheten vil komme til å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmedes etterlatte, samt påstand om tap av førerretten.

Saken er foreløpig berammet for Hammerfest tingrett i november.