Tenker ikke brannfare på ferie

To av tre nordmenn på feriereise i utlandet innrømmer at de ikke har tenkt gjennom hva de skal gjøre i tilfelle brann.

Bare 10 prosent oppgir at reisefølget på siste feriereise snakket om hva man skulle gjøre hvis det begynte å brenne. 13 prosent hevder de hadde tenkt på det, men planen ble med tanken, ifølge Reiseundersøkelsen 2017 utført av Kantar TNS for Europeiske Reiseforsikring.

Ha en plan

– Katastrofebrannen i Grenfell Tower i London og skogbrannene i Portugal minner oss om hvor viktig det er å ha en plan for hva man skal gjøre hvis det brenner. Vi kan ikke ta for gitt at brannsikkerheten holder samme standard i utlandet som her hjemme, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

– Det å ha sin personlige beredskapsplan, og være bevisst på egen sikkerhet har mye å si for hvordan man klarer seg i en truende situasjon. Man kan rett og slett ikke bare stole på flaksen, legger Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring til.

Rømme eller bli?

Begynner det å brenne, må man raskt vurdere om man skal bli i rommet eller forsøke å komme seg ut.

– Det er vanskelig å gi et fasitsvar på hva som er riktig, for ingen branner er like. Det kommer blant annet an på brann- og røykspredningen, hvor i bygget du oppholder deg og hvor det brenner. Man må selv vurdere sjansen for å klare å komme seg trygt ut opp imot sjansen for å bli reddet fra rommet der man oppholder seg. Men man må for all del unngå den giftige røyken, sier Søtorp.

– Ulik grad av brannsikring og forskjellige løsninger for hvordan man skal evakuere, gjør det desto viktigere å sette seg inn i hva som gjelder for bygningen du ferierer i, enten det er et hotell eller et leilighetskompleks. Les branninstruksen nøye, finn ut hvilke alternative rømningsveier du har, og følg anvisninger fra redningspersonell hvis alarmen går, anbefaler Vennesland.