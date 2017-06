Onsdag 28. juni behandlet Fylkesmannen i Finnmark Alta kommunes vedtak om å legge ned Kåfjord skole. De kom frem til at vedtaket var lovlig.

Dagen etter kom kontrabeskjeden. Fylkesmannen har gjort en feil vurdering og vedtaket omgjøres. Vedtaket slapp ikke igjennom Fylkesmannens lovlighetskontroll likevel. Dermed er også vedtaket om nye skolekretser på bakgrunn av at Kåfjord skole skulle legges ned, heller ikke gyldig.

Forsiktig jubel

– Jeg har kjent på hele følelsesregisteret det siste døgnet, medgir Ellen Helander, leder i Kåfjord grendelag.

Helander tør likevel ikke å slippe løs jubelen riktig enda. Fortsatt vet ikke Helander hva det nye vedtaket vil si i praksis. Hun håper selvfølgelig det innebærer at ungene i Kåfjord får gå på sin nærskole et skoleår til. Da vil foreldrene i Kåfjord få tid til å etablere en montessoriskole i Kåfjord.

– Vi kommer til å være overlykkelige om det betyr at ungene kan gå på skolen et år til før den legges ned, sier hun.

Ny behandling

Helander er glad for at Fylkesmannen tok tak i dette og så at det var feil i den prosessen som ble gjort. Nå regner hun med at hele eller deler av prosessen må igjennom en ny behandling før det kan gjøres et nytt vedtak.

– Dette gir oss nytt håp – vi trenger bare et år til, fastholder hun.