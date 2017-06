kano-stopp i Altaelva etter ulykke

Sist lørdag skjedde det utenkelige. To elvevakter, en mann og en kvinne, fra ALI (Alta Laksefiske Interessentskap) havnet uti elva etter at kanoen deres veltet ved Nedre-Sierra . Kvinnen klarte å berge seg og fikk ringt etter hjelp, mens mannen kjempet for livet i over 20 minutter.

Nå setter ALI-sjef Tor Erland Nilsen ifølge iFinnmark en midlertidig stans for bruk av kano i elva frem til de får evaluert det som har skjedd.

– Vi må gå gjennom våre rutiner for å komme i forkant for at det her skjer igjen. Inntil det er gjennomgått, har vi kano-stopp, sier Nilsen til Altaposten.

Det betyr i praksis at vaktene gjennomføres med bil og til fots.

– Kano er mer effektiv, men akkurat nå er det kun fiskekort nederst i elva, så det skal gå greit, sier Nilsen.

Sendt til UNN

Altaposten kunne mandag melde at mannen var sendt videre til Universitetssykehuset i Tromsø for videre oppfølging.

– Han er moderat skadet, men tilstanden er stabil og han får behandling, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Fredrik Frantzen til Altaposten onsdag formiddag.

Frantzen kan på grunn av taushetsplikt ikke utdype hva mannen behandles for.