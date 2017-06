Sibelco nede for telling

– Det stemmer at vi er angrepet av virus, bekrefter Marit Hov Bjellvåg, IT-ansvarlig i det verdensomspennende selskapet Sibelco.

– Stjernøya er nede, sier Bjellvåg, som her sikter til Sibelco Nordic AS sin gruvedrift på øya i Altafjorden.

– Hvor alvorlig er dere rammet?

– Veldig alvorlig.

Angrepet globalt

Bjellvåg var av forståelige grunner travelt opptatt da Altaposten ringte, dette var tidlig onsdag ettermiddag, men hun rakk å bekrefte at angrepet er meget alvorlig.

- Vi er rammet globalt, i alle regioner. Australia og Mexico kom litt unna, men ellers er vi 50 prosent nede. Nå er det svært hektisk hos oss, sier hun.

Løsepenger

Sibelcos IT-ansvarlig sier at det er en variant av Petya-viruset som har rammet dem. Petya er et løsepengevirus som krypterer og låser ned maskinen, og krever penger for å frigjøre maskinen og gi innholdet tilbake til eieren.

– Vi er rammet ikke bare på operativsystem, men også nedenfor dette nivået, sier Bjellvåg.

– Hva betyr dette i praksis?

Noe går ennå

– At vi er rammet på harddisknivå.

– På Sibelcos harddisker rundt om i hele verden?

– Ja. Vi har noe produksjon som ennå går på egne nettverk, men ellers er vi som sagt alvorlig rammet, sier IT-ansvarlig. Sibelco produserer glass og mye annet, og har mer enn 10.000 ansatte på drøyt 200 produksjonssteder i over 40 land.