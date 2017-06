– Kan ikke fôre opp ørnebestanden

Det er et krav fra et samlet kommunestyre i Kautokeino som uttrykker bekymring over alle meldingene som tap av reinkalver til øre, både kongeørn og havørn.

Forslaget til uttalelse fra Kautokeino kommune ble fremmet av representant Klemet Erland Hætta fra Samefolkets parti. Han slo fast at reindrifta er ei hovednæring i Kautokeino, både hva gjelder sysselsetting og økonomi. Vinterbeitene for reindriftsutøvernes flokker er i Kautokeino, mens sommerbeitene er på kysten av Troms og Finnmark. Tap i næringa har negativ betydning for Kautokeino kommune.

– Kommunestyret i Kautokeino kommune ber om at ansvarlige myndigheter iverksetter tiltak for å redusere tapene av ørn betraktelig. Det er overhodet ikke akseptabelt at reineiernes avkastning i form av reinkalver skal fôre opp ørnebestanden, heter det i uttalelsen. Der man viser til at ørnebestanden synes å være ute av kontroll og man mener at erfaringskunnskap og tradisjonskunnskap må innarbeides i forvaltningen, heter det.