– Det er et stort inngrep å felle et tre, sa skogbrukssjef Tor-Håvard Sund til Altaposten på denne tiden i fjor. Da bør motivet for fellingen være bra, og folk som har gått tur ved Gakorivann de siste dagene, har spurt seg hva slags motiv vedkommende hadde som nylig ødela ei av vannets nærmeste furutrær.

Den vesle krokfurua ved stien langs vannet har vært et veimerke for store og små i alle år, men er nå redusert til et motbydelig skue som i tillegg til å være stygt, også er obskønt.

Den avhogde delen av furua ble slengt i vannet, og turgåere som har kontaktet Altaposten om saken sier at de ble satt ut av synet, som de kaller hærverk.