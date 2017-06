Finnmark politidistrikt melder på Twitter at de ved halv-fem tiden rykket ut til et legekontor i Alta. Her ble en mann i 30-årene pågrepet av politiet for trusler.

- Han truet ansatte på legekontor med gjenstand, heter det i meldingen.

Ifølge operasjonssentralen skal det ha vært en spiss gjenstand mannen hadde bevæpnet seg med.