Tores voksenopplæring

Hva er det viktigste dere stortingskandidater kan bidra med for å skape vekst i næringslivet i Finnmark, ville direktør Kjetil Kristensen i Alta næringsforening vite da han åpnet møtet der næringsliv og politikere ble utfordret til å debattere over kaffekopp.

Forskjellsbehandling

NHOs styreleder Tore Wæraas tilbød derfor voksenopplæringskurs i hvor urettferdig formuesskatten slår ut for de som eier noe i næringslivet. Wæraas mente oppkjøpet av bedrifter i Finnmark fra belgiske, kinesiske og russiske selskaper, samt eierskapet til Scandic og Thon, kun var regissert for å unngå skatt. For de svenske eierne av Scandic betaler ikke ei krone og det gjør heller ikke stiftelsen som eier Thon sine hoteller. Mens Tore og eierne av Kunnskapsparken og de andre privat eide forretningsbyggene i Alta sentrum, mener seg flådd til skinnet.

Alta næringsforening, NHO og fire stortingskandidater møtte lokalt næringsliv for å fortelle om politikken som skal bringe Finnmark opp og fram. Satsing på skole, kompetanse og næringsutvikling var sentrale punkter for alle, med litt ulik innfallsvinkel. Noen vil ha mer og annerledes oppdrett, andre vil ikke ha gruvedrift, men heller vindkraft.

Mange av de "påmeldte dukket ikke opp, enten fordi de hadde glemt det, ikke prioriterte det eller fordi de ikke hadde tid, forklarte NHO-direktør Målfrid Baik da hun sammen med næringsforeningens sjef, Kjetil Kristensen, åpnet møtet.

Beskatningen

Mens politikerne Ørjan Jensen fra MDG, Jan Olsen fra SV, Steinar Karlstrøm fra Ap og Marianne Haukland fra Høyre forklarte hvilke satsingsområder de har, ver det den tidligere "slakter'n på City", eiendomsutvikler Tore Wæraas, på stortromma. Han utfordret på både eiendomsskatten og formuesskatten som hemsko.

– Vi bygde Kunnskapsparken for 120 millioner kroner. Nå påstår staten at dette er verdt 180 millioner kroner, og når driften av bygget går greit, så blir det 250.000 kroner i utbytte til hver av de fire eierne. Av dette må vi betale 200.000 kroner i formuesskatt. Det er ikke slik at Frp og Høyre har skrudd opp skatten, det har sosialistene i byråkratiet sørget for. Faktum er at formuesskatten er skjerpet med 30 prosent. De sitter der i sine departementer og tenker, han har tjent penger, dæsken, han skal vi ta, sa en særs engasjert Tore Wæraas. Som i kaffekopp-omgivelser tok sjansen på litt voksenopplæring.