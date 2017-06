Null hjelp fra fylkeskommunen

SVs Tommy Berg fikk kommunestyret med å ekstra-bevilge penger for å redde det han mener er et av de viktigste kulturarrangement for unge utøvere i Finnmark.

– Dessverre var det null hjelp å få fra fylkeskommunen, men Alta kommune kunne ikke sitte rolig å se på årets Gigant-arrangement stod i fare for å bli avlyst. Gigant er en utrolig viktig arena for unge musikere og produsenter i Finnmark. I samarbeid med proffe produsenter og musikermiljøet i Liverpool gir Gigant et stort løft for denne viktige gruppen kulturutøvere, sier Berg.

Skuffet

Lederen i Alta SV er også fylkespolitiker med sete i hovedutvalget for kultur og samferdsel og fylkestinget. Han er enormt skuffet over at fylkestinget i juni sa nei til å gå dele den siste finansieringen med Alta kommune som skal til for å redde Gigant. Tidligere har Alta kommune gjort vedtak om å bevilge restfinansieringen på 300.000 kroner, under forutsetning om at fylkeskommunen ble med på spleiselaget og tok sin del.

– Fylkestinget sa nei fordi en i desember etter press fra Hammerfest-politikere sa ja til å besette to vakante stillinger i Scene Finnmark. Det er greit nok å ansette musikere, men når ikke rammen ble økt tilsvarende, ble det underdekning. Dermed ikke penger igjen til Gigant, forklarer Berg som i fylkestinget foreslo å øke rammen for å kunne gi tilskudd til Gigant.

– Det ble nedstemt av Ap og Høyre, men jeg må berømme Marianne Haukland for å ha mot til å bryte ut av Høyres gruppe og stemme for Gigant-tilskuddet.

Tar regninga

Til tross for at fylkeskommunen ikke er med på spleiselaget ba Berg om at Alta kommune tok ansvar da saken ble tatt opp i kommunestyret nylig. Posisjonspartiene i Alta, SV, KrF, Ap, MDG og uavhengig representant, satte fram følgende forslag:

«På grunn av den økonomiske situasjonen Scene Finnmark er satt i på grunn av Fylkestingsvedtaket av desember 2016 må og vil Alta kommune sørge for nødvendige økonomiske ressurser til at årets Giant 2017 kan gjennomføres. Dette er at arrangement vi er stolte av i Alta og som er viktig for oss! Vi forventer samtidig at fylkeskommunen i framtiden finner økonomiske løsninger for å videreføre arrangementet fra 2018.

Kommunestyret opprettholder de 300.000 kronene fra budsjettvedtaket desember 2016. I saksframlegget foreslås det som må tiltak kr 192 000, og resterende sum kr 108 000,– Inndekning fra buffer fondet.»

Forslagstiller Berg fikk med seg hele kommunestyret med unntak av Kystpartiets Bengt Stabrun Johansen som mente at det var satt en klar forutsetning av kommunestyret om fylkeskommunal medvirkning, og når denne ikke var innfridd burde ikke Alta kommune ta et eneansvar.