Får sjefstilling i Norut

Bjarne Sætrum (48) fra Alta er ansatt som markedssjef for å styrke Noruts operasjonelle og kommersielle virksomhet. Sætrum kommer fra stillingen som daglig leder i Aranica. Fram til 2015 arbeidet han i Ishavskraft, de siste 14 årene som administrerende direktør. Han kommer til å ha arbeidssted i Kunnskapsparken i Alta, sammen med de øvrige Norut-ansatte i byen.

– Nå styrker vi vår kommersielle aktivitet i nord, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut i en pressemelding.

– Forskningen har endret seg til i mye større grad å involvere kundene i utviklingen av spesialdesignede produkter og tjenester. I denne situasjonen er vi svært tilfreds med å få en kapasitet som Bjarne Sætrum inn i lederteamet i Norut. Hans erfaring og markedskunnskap vil styrke Noruts evne til å levere operative og kundetilpassede tjenester, sier konsernsjefen.

– Vi har nylig bygd opp aktivitet i Bodø, nå styrker vi aktiviteten i Finnmark, legger Burkow til.

I den nye stillingen som markedssjef i Norut vil Sætrum jobbe med å få til ei tettere kobling mellom forskningen og behovene hos næringslivet.

– Et eksempel er videre utvikling av dronetjenester for kraftbransjen, som inspeksjon av linjer og innsamling av data for drift og vedlikehold, forteller Sætrum.

Norut er landsdelens største forsknings- og innovasjonsselskap. På områder hvor Norut har særskilt teknologisk kompetanse, for eksempel droner, satellittjenester og avanserte IKT-løsninger, ønsker selskapet å utvikle og forbedre tjenester, produkter og metoder som skal gi nordnorsk næringsliv økt konkurransekraft.

Sætrum begynner i stillingen som markedssjef i Norut 1. juli.