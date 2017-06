Maryon Johnsen Nordsveen og Liv Eli Aslaksdatter Gaup er de to første med godkjent mastergrad i sosialt arbeid fra Campus Alta.

De to studentene har brukt to år på mastergradene sine og har nå en unik femårig utdanning i sosialt arbeid, noe de ble behørig feiret for under en markering ved fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) i Alta sist uke.

– Nå har de en master med fokus på sosialt arbeid i et mangfold- og marginaliseringsperspektiv. Vi håper at de blir i regionen og tilfører markedet kunnskap. Det er viktig for praksisfeltet at man har folk med master fordi det er økte krav i offentlig forvaltning. Kanskje kan de bidra i framtidig undervisning og forskning sammen med oss også, sier en stolt leder ved institutt for barnevern og sosialt arbeid, Nina Hermansen.

– Dette er historisk for både universitetet, fakultetet og institutt for barnevern og sosialt arbeid, og en viktig markering, sier dekan ved IRS-fakultetet, Wenche Kjæmpenes.

I sin tale til de nybakte masterkandidatene minnet hun dem på ansvaret som ligger i å bruke sin kompetanse slik at det fremmer samfunnsutviklingen.

De to mastergradskandidatene ble behørig feiret etter å ha forsvart sine masteroppgaver på campus Alta.

Maryon tok sin bachelorgrad ved instituttets utdanning i Tromsø og Liv Eli studerte ved bachelorprogrammet som instituttet kjørte i Kirkenes. Deretter startet begge to, som en del av det aller første kullet på den nye masteren i sosialt arbeid i Alta.

I en pressemelding fra Universitetet heter det at begge kandidatene har skrevet masteroppgaver om sentrale arbeidsområder for sosialt arbeid.

Liv Eli A. Gaup har fokusert på miljøterapeuters erfaringer med vold og trusler, mens Maryon Johnsen Nordsveen har forsket på frafall i videregående skole og sosiale relasjoners betydning for å forhindre dette.