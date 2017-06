– De tabber seg ut ved å ri prinsipper

Ellen Inga O. Hætta ønsker at Sametinget skal gis lovfestet rett til konsultasjoner med kommunene.

Sametinget og regjeringen inngikk i 2005 en konsultasjonsavtale. Plikten til konsultasjoner er en avtale mellom Sametinget og sentrale, statlige myndigheter i saker som berører den samiske befolkningen. Dette er en avtale som har virket i 12 år.

– Skuslet bort

Tidligere ordfører i Kautokeino, tidligere statssekretær og tidligere reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta forklarer at regjeringen det i forbindelse med behandlingen av Samerettsutvalget II, hadde foreslått at konsultasjonsplikten skulle lovfestes. Regjeringen ønsket også å utvide retten til å gjelde kommuner og fylkeskommunen. Sametinget ønsket imidlertid – ifølge Hætta – å utvide ordningen til også å gjelde konsultasjoner om budsjett, noe regjeringen ikke kunne gå med på.

Det hadde blitt en mye større forpliktelse for alle dersom konsultasjonene ble lovfestet.

– Sametinget skuslet bort denne muligheten, fordi de ville at budsjettet skulle være konsultasjonstema. Hvis de ikke fikk alt, ville de ikke ha noe. Dermed strandet saken, fastslår Hætta, som er Høyres førstekandidat til sametingsvalget i Avjovarri valgkrets.

Slett behandling

– Som Høyre-politiker synes jeg det er dumt at denne saken strandet. For med en lovregulering av konsultasjonsplikten, vil kommuner bli nødt til å konsultere om tilbud til den samiske befolkningen, som eksempelvis barnehagetilbud og helse. Kommuner og fylkeskommunen har plikt til å gi samiskopplæring til elever i grunn- og videregående skole. Her er det mye som svikter, selv om elevene har individuell rett til opplæring. Sametinget kunne konsultert med kommuner og fylkeskommuner om innhold og tilrettelegging i slik opplæring, påpeker Hætta.

– Jeg synes Sametinget har hatt en meget dårlig behandling av saken. De rir på prinsipper, men er fjern fra realpolitikk, sier førstekandidaten for Høyre i Avjovarri valgdistrikt til Sametinget.