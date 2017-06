To tusen til Bjørn Vidar

Altaposten har pengepremier til glade laksefiskere, og kan røpe at 1.000 kroner gikk til Kai-Henning Skimelid. Han ble trukket ut som tilfeldig vinner av samtlige som har registrert inn fangst til laksetelefonen.

Vi byr på pengepremier også til de som får størst laks hver uke, og laksebarometeret har hele helgen vist at vinneren for uke 4 måtte bli Bjørn-Vidar Suhr. Med kjempen på 19 kilo fanget i Raipas-sonen, stakk Bjørn-Vidar også av med premien for størst laks totalt.

Altaposten gratulerer storfiskere og heldige vinnere, og ønsker velkommen tilbake neste år.