Bremser milliard-eksport

Sjefen for NRS Finnmark, Per Magne Bølgen, pekte ut Kløfta som den store utfordringen for eksportnæringen oppdrett i Finnmark da han møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (frp).

– Kløfta er flaskehalsen for å få laksen ut til markedene idet internasjonale samfunnet, sa Bølgen da han ut fra NRS Finnmark fortalte samferdselsministeren om utfordringene NRS og andre oppdrettsbedrifter lokalt står overfor.

Norge på langs

Samferdselsministeren forbereder neste steg for ny Nasjonal transportplan (NTP) og reiser derfor fra nord til sør for å ha direkte dialog med fagfolk, næringsliv og folk flest som er brukere av infrastrukturen.

– Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, forklarer Solvik-Olsen. Han startet fra Kirknes fredag og skal bruke en uke på turen fram til han er i Oslo. Med seg i følget i Finnmark hadde han begge statssekretærene, Tom Cato Karlsen og Reynir Johannesson, Bent Skogen fra departementets veiseksjon og Henrik Jonassen fra departementets kommunikasjonsenhet.

Milliardeksport

En av de som ikke er fornøyd med at arbeidet med å sikre Kløfta-strekningen på RV 93 er er Solvik- Olsens partifelle og toppkandidat i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt. Han hevder Finnmark ikke kan vente helt fram til 2028-29 med å fjerne flaskehalsen Kløfta – en rasutsatt strekning som er svært ulykkeshyppig på grunn av smal vei og skummel kurvatur.

– Fra Alta og Finnmark Frp har vi jobbet hardt opp mot departementet, og ikke minst Frp-fraksjonen i Stortingets transportkomite, for å få prioritert denne strekningen. Når vi ikke fikk løftet den fram som et selvstendig prosjekt i NTP, har arbeidet dreid som å finne pengene som skal til for en snarlig oppstart og fullfinansiering av prosjektet, og vi er kommet et stykke på vei, klargjør Strifeldt som kan slå i bordet svært god argumentasjon for hvorfor dette er et svært godt samfunnsøkonomisk prosjekt. Per Magne Bølgen hjelper på med fakta:

– Et lite anslag av eksportverdien av den fisken fra oppdrettsnæringen som hvert år passerer Kløfta: Hver bil har med 20 tonn fisk, med en snittpris på 60 kroner blir det 1,2 millioner kroner per bil. Når vi vet at det passerer mange slik vogntog per dag og totalt 4000 per år, er det bare å regne ut sluttsummen. Det blir mange milliarder per år, påpeker Bølgen som har en sluttsumm på utrolige fem milliarder kroner i regnestykket.

Forstår utålmodigheten

Minister Ketil Solvik-Olsen innrømmer at han lar seg imponere over verdien på den årlige transporten gjennom Kløfta.

– Jeg forstår godt utålmodigheten rundt å få gjort noe med Kløfta. Dette er et innspill som jeg kan love blir tatt på alvor, men per i dag jobber vi ut fra at Kløfta-prosjektet først er inne i siste del av perioden, det vil si i 1928-29 og da med 210 millioner kroner. Nå kan de være at fagetaten kan finne penger i den delen av rammen som ikke er definert i prosjekt, samtidig som vi nå starter jobben fram mot en rullering i 2021, klargjør Solvik-Olsen.

Han avviser at Finnmark er nedprioritert av regjeringen i NTP, men viser til at fylket vil få penger og prosjekt av den delen av rammen som foreløpig ligger i en sekkepost og at potten til utbedring og vedlikehold er veldig stor. I tillegg peker han på Kvænangsfjell-prosjektet som han mener må defineres som et finnmarksprosjekt.

-----------------

– Først ferdig i 2035

Du må vente i 18 år før du kan kjøre i Kløfta-tunnelen.

Geir Ove Bakken, Arbeiderpartiets heltidspolitiker i Finnmark med ansvar for samferdsel, hevder at med det tempoet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger opp til må laksenæringen i Finnmark og andre vente til 2035 før Kløfta er sikret og RV 93 har fått akseptabel standard.

– Kommer tunnelen raskere med et regjeringsskifte?

– Det vil være veldig dumt av meg å gå ut å si at det vil bli oppstart på tunnelen etter valget med rød-grønn regjering. Det som er helt sikkert er at ambisjonen er å få gjort noe med denne strekningen mye raskere enn det Solvik-Olsen og co har planer om. Her er prosjektet blitt nedprioritert, og borgerlige politikere på regionalt nivå er veldig frustrert over mangelen på prioritering av Finnmark. Kløfta er et viktig prosjekt, men ikke det eneste, sier Bakken.

Han mener Solvik-Olsen vet at Finnmark er blitt salderingen i hans NTP, og at det nærmest ikke er et eneste nytt identifisert større veiprosjekt. Selv RV 94 hevder Bakken har blitt plassert i en sekkepost hvor det er usikkert om det nå fram i prioriteringen når det blir satt opp mot andre prosjekt.

– Hvor er de 1,3 milliardene som er avsatt til RV 94? Når det gjelder Kløfta er dette et ferdig planlagt prosjekt som Vegvesenet selv har prioritert og som lå inne i NTP som ble avløst av den som går fra 2018 til 2029. I Vegvesenets forslag lå Kløfta inne fra 2024 med fullfinansiering på 960 millioner kroner, fastholder Geir Ove Bakken.