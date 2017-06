I dag startet rettsssaken mot Troms-mannen, som er tiltalt i den store overgrepssaken som politiet i Bergen rullet opp i fjor og som går under navnet Dark-room. 51 menn er involvert, hvorav tre fra Troms, to fra Nordland og en fra Finnmark. Totalt anslår politiet at over 300 barn utsatt for grove, seksuelle overgrep.

Trebarnsfaren i slutten av 30-årene er tiltalt for å ha snakket med flere andre menn om overgrep de skulle utføre sammen og ifølge NRK skal han ha forklart at han har gitt seg ut for å være en ung jente som ville bli utsatt for overgrep. Mannen har erkjent at han har snakket med en annen mann kjent i «Dark room»-saken, om at han ville kjøpe en ung jente de kunne gjøre som de ville med. «Jo mindre jo bedre», «noen vi kan gjøre som vi vil med», skrev tiltalte.

Ifølge NRK nekter tiltalte for at han tenner seksuelt på barn, men sier at han gjorde det for å tilfredsstille de andre han chattet med på nettet. Også de 800 bildene, og filmene som er funnet på mannens datamaskin forklarer han med at andre uoppfordret har sendt ham dette via Skype.