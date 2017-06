Nådde fram der andre kom til kort

De to møttes i lokalene til NRS Finnmark i Alta. Pappa Per Magne Bølgen, sjefen for NRS Finnmark, fikk også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens fulle oppmerksomhet når han fortalte om de praktiske utfordringene selskapet står overfor når det gjelder infrastruktur, da vei og bredbånd spesielt. Også Frp sin listetopp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, forsøkte seg med lokking og dulgte trusler, men fikk i alle fall ikke Vildes respons.

Falt for Vilde

Det gjorde Vilde Signora som samferdselsministeren syntes å falle for fra første øyeblikk under møtet med oppdrettsgiganten i Finnmark. Han ba selv om å bli tatt bilde av sammen med Vilde Signora, og sa selvfølgelig heller ikke nei når niåringen som gikk ut av 4. klasse nå i vår spurte pent om å få ta selfie sammen med ministeren. Eleven fra Kaiskuru Nærmiljøsenter fikk også flere spørsmål om forholdet til lekser, og om hun nå var veldig lei seg for at skolen hadde tatt sommerferie.

Tur Kirkenes - Oslo

Samferdselsministeren forbereder neste steg for ny Nasjonal transportplan (NTP) og reiser derfor fra nord til sør for å ha direkte dialog med fagfolk, næringsliv og folk flest som er brukere av infrastrukturen.

– Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, Sier Solvik Olsen som startet fra Kirknes fredag og skal bruke en uke på turen fram til han er i Oslo kommende fredag. Med seg i flget i Finnmark hadde han begge statssekretærene Tom Cato Karlsen og Reynir Johannesson, Bent Skogen fra departementets veiseksjon og Henrik Jonassen fra departementets kommunikasjonsenhet.