Mange kontrollert – ingen tatt

Politiet har denne helga vært ute i tettstedet og utført flere kontroller for om mulig avdekke kjøring i ruspåvirket tilstand. Resultat av et tosifret antall kontrollerte: Ingen kjøring i rus.

Søndag morgen klokken 06.00 kontrollerte politiet 12 på en post i Bossekop. Ingen tatt, men det ble skrevet ut forenklet forelegg til en fører som hadde for mange passasjerer i bilen. En tidligere kontroll på Aronnesveien med utgangspunkt i avdekking av kjøring i ruspåvirket tilstand hadde samme resultat, ingen reaksjon. Her ble 22 førere kontrollert.

For øvrig synes politiet å ha hatt en rolig natt til søndag. Like over klokken 01.00 kom det melding om høy musikk og festbråk fra en bolig. Politiet dro til stedet og avsluttet festen.