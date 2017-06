Brannfolk tok politijobb

Tidlig ørdag morgen fikk politiket inn bekymringsmeldinger fra beboere i Nuvsvåg. Her politiets melding på Twitter: «Melding om en ruset mannsperson i 30 årene som banket på vinduer. Ingen utrykning fra politiet.» Denne ble fulgt opp med en ny melding noen timer senere: «Beruset mann har knust rute og kommet med trusler mot flere personer. Brannvesen har tatt kontroll på vedkommende. Grunnet samtidskonflikt forsøker vi å skaffe eget personell som kan ta seg til Nuvsvåg sjøveien. Takk til kolleger i brannvesenet» . Rundt klokken 14.00 lørdag ettermiddg var imidlertid politiet på plass i Nuvsvåg og politiket kunne sende ut følgende melding: «Politi og helse har også vært i Loppa og en ruset person er nå satt i arrest i Alta pga. hans utagerende oppførsel.»

Samtidighetskonflikt

Lars Gaupset var operasjonsleder de hektiske timene, og sier at det ble gjort noen vanskelige vurderinger fra lørdag morgen til et godt stykke inn mot lørdag kveld. Nuvsvåg-hendelsen kom tett på det som så ut il å være alvorlige skader under et sykkelritt i Alta, og mannsperson som noe senere havnet i Altaelva. To saker som Altaposten har omtalt i flere vendinger på nett.

– Vi fikk melding like over kokken halv ni lørdag morgen om at en mann, ruspåvirket, tuslet rundt og banket på vinduer og ropte. Han hadde også kastet stein og knust et av glassene i en dobbeltrute. Med andre pågående oppdrag ble vår vurdering at vi ikke ønsket å trekke Alta-patruljen ut av kommunen, og henvendte oss til brannkorpset i Loppa for bistand, forteller Gaupset.

Løpende kontakt

Samtidig ble det iverksatt arbeid med å kalle inn flere politifolk ekstraordinært i Alta. Det var utfordrende på grunn av helg og pågående ferieavvikling.

– Vi holdt hele tiden løpende kontakt med brannkorpset som påtok seg jobben med å roe og sikre mannen. Det var aldri snakk om noen fysisk konfrontasjon, og slik vi forstår det fikk mannskapet roet mannen slik at han var under god kontroll. Det ble løst med prat og dialog, forteller operasjonslederen.

Mer politi

Ut over dagen fikk politiet inn ekstramannskap og fikk etter hvert en patrulje ut til Øksfjord. Sammen med helsepersonell dro de med ambulansebåten til Nuvsvåg. Her ble mannen tatt hånd om av politiet i samarbeid med helse. Helt uten dramatikk ble han pågrepet og tatt med til Alta hvor han sønag morgen fortsatt sitter i arrest.