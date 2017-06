Alta-mann vant én million kroner

Finnmark fikk godt betalt på SuperLotto-trekningen lørdag 24. juni. Av de 28 som blet rukket og får én million kroner hver, kommer to fra landets nordliste og minst folkerike fylke. De to nye SuperLotto millionærene finner vi Alta og Havøysund. Her er utdragene fra samtalene med de to når de ble oppringt av Norsk Tipping.

Kvinne fra Måsøy:

– Nå blir det hæla i taket! I Finnmark slutter vi ikke å feste før sola går ned og her går den aldri ned, ler Gudrun-Louise Larsen som skal bruke pengene på oppussing.

Mann fra Alta:

– Dette er nesten for godt til å være sant, sier altaværingen som måtte overtales godt før han trodde på millionbeskjeden som kom lørdag.