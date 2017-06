– Kom til rasert campingvogn

Da vi snakker med han lørdag formiddag hardde han fått ryddet opp rundt vogn og uteplass, tapet og lukket knuste vinduer og innstilt seg på være helgen på Bruse bro, som plassen der vogna står heter på folkemunne. Rent geografisk er det nær kommunegrensen mellom Alta og Loppa, et par hundre meter inn i Alta kommune.

– Da jeg nærmet med campingvogn, spikertelt og uteplass fredag skjønte jeg ingenting. Stoler, blomsterkrukker og annet lå slengt rundt omkring, nærmest som det hadde vært storm. Da jeg kom helt fram så jeg at vinduer var knust i vogna og spikerteltet. Jeg ble helt slått ut, og har ikke klart å komme meg opp i humør igjen, sier Gunnar Mauno.

Konflikt

Selv setter vogneieren det hele i sammenheng med at vognen står på en eiendom som ikke er hans, men hvor han har fått tillatelse fra eieren, eller rettere sagt en av flere eiere. En av disse er ikke bosatt i Alta, og mener å være rettmessig eier av eiendommen.

– Jeg er interessert i å ha et godt og avklart forhold, og mener å ha det ut fra de avtaler som er gjort. Uansett er det trasig å oppleve ødeleggelsene. Når man er 81 år har en ikke krefter til sånt som dette.

– Flytter du vogna fra Bruse bro?

– Nei, jeg har sterke røtter til dette området og eierne, og vil for alt i verden bilegge konflikten. Jeg lar meg ikke presse vekk, selv ikke av hendelser som den i helgen, sier Gunnar.

Ukjent

Altaposten har vært i kontakt med politiket i Finnmark og operasjonsleder Lars Gaupset lørdag. Søk etter kontakten og meldingen fra Mauno viste seg resultatløst.

– Jeg klarer ikke å finne meldingen, men det betyr ikke at Mauno ikke har gjort det han sier. Når jeg ikke finner noe, er det imidlertid vanskelig å bekrefte at det er meldt inn hærverk på vogna, sier Gaupset.

Overfor Altaposten fastholder imidlertid Mauno at han har snakket med to i politiet, og at de ble enige om å levere anmeldelse skriftlig på mandag.