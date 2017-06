– Kjemperespons på brannsikring

Alta brann og redningskorps var lørdag ute på stand går ut på torget for å snakke om brannforebygging. Brakkonstablene Geir Ivar Thomassen og Stein Yngve Sommer kunne konstatere at det hadde vært en meget vellykket aksjon da de litt over klokken 14.00 lørdag var i ferd med å rigge ned standen på torget

– Responsen hos folk var overveldende. Interessen var stor og tilbakemeldingen var at alle kunne gjøre litt mer for å forebygge brann. Det var enkelt å nå fram med budskapet, sier de brannkonstablene.

Brannvesenets deltok i den landsomfattende kampanjen «Bry deg før det brenner».

– Vi står klare for en prat om brannsikkerhet og deler villig ut sjekklister til store og små som de kan ta med til noen av sine eldre slektninger. Ønsket vårt er at det å gjøre noe ekstra for brannsikkerheten hos for eksempel besteforeldrene, rett og slett blir en liten familieaktivitet, uttalteMarit E. Wisløf, branningeniør i Alta brann- og redningskorps, i forkant av aksjonen.

Kampanjen henvender seg til pårørende av hjemmeboende eldre, og handler om enkle tiltak vi kan gjøre for at aldrende foreldre/besteforeldre skal kunne være trygge hjemme. Bakgrunnen er som kjent at eldre er en utsatt risikogruppe når det gjelder brann.