Livløs person ved bevissthet

Politiets operasjonsleder Geir Roar Nesbø opplyser til Altaposten at den livløse personen som ble brakt opp av Altaelva ikke ble sendt med Sea King til Hammerfest sykehus, men at helikopteret landet ved Alta helsesenter. Her ble mannen undersøkt av lege, og situasjonen ble vurdert slik at det ikke var nødvendig å ta mannen til sykehus.

Ifølge Nesbø skal personen som havnet i vannet ha vært sammen med en annen på elveoppsyn for Alta Laksefiskeri Interessentskap. De har dratt ut i kano, men skal ha blitt tatt av en sidestrøm og veltet. Den ene kom seg til land, mens den andre ikke klarte det samme. Han skal ha vært i vannet i rundt 20 minutter før en båt kom til og fikk dratt mannen på land. Tilstanden var av en slik art at det først ble vurdert å sende mannen til Hammerfest, men senere revurdert til en første sjekk ved Alta helsesenter. Alt dette iføgle opplysninger fra politiets opersjonssentral.