Livløs person hentet opp av elva

Politiets operasjonsleder Lars Gaupset i Finnmark politidistrikt opplyser at politi og helse er på stedet i Altaelva hvor en livløs person er bragt opp av vannet. Videre omstendigheter og hva som skal ha skjedd er ukjent for operasjonssentralen. Han sier at helsepersonell nå jobber med den livløse personen og at det ikke er noen opplysninger ut over dette som kan verifiseres. Personen skal ha blitt brakt på land på Sorrisnivå.

I politiets melding som er lagt ut på Twitter er det noen flere opplysninger; «Melding om livløs mann i elva ved Sorrisniva. Tatt på land, helse jobber på stedet. Politi på tur til stedet, samt Sea King.» Meldingen ble lagt ut litt før klokken 14.00.