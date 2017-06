Hardt skadd syklist til sykehus

Politiets operasjonsleder Lars Gaupset i Finnmark politidistrikt opplyser at syklisten fraktes til sykehus med Sea King. I tillegg er en tilskuder skadd etter samenstøt med syklisten. Tilskueren er fraktet med ambulanse til Alta Helsesenter.

– Våre meldinger tilsier at syklisten er hardt skadet, og at han har dratt ut av veien i stor fart. Slik vi forstår situasjonen akkurat nå skal syklisten ha truffet tilskueren mens han var på god fart ut av veien, sier Gaupseth til Altaposten, men understreker at politiet ikke er ferdig på stedet og at detaljene kan endre seg etter hvert.

Politiet fikk inn meldingen om ulykken rundt klokken 10.45. Syklisten er mannlig og tilskueren en kvinne.

Sykkelgruppa i NIL arrangerer denne helga «Skogen Z5» , som er et landeveisritt i tre deler. Rittet består av tempo, bakkeløp og en lengre avslutningsetappe, og alt arrangeres i Kviby-området. Det er i forbindelse med dette arrangementet ulykken har skjedd.

Rittet er ifølge opplysninger Altaposten har fått fra Kviby nå stoppet og avlyst.