– Stas å pynte opp byen

Helene Thomassen og Karina Bibkova har omgjort en kjedelig trafo til et kunstverk.

Sammen med flere medelever fra 6. klasse ved Bossekop og Gakori skole har Helene og Karina vært med på kunstprosjektet Barents zoo, i regi av Sisa-kunstnerne Dmitry Nowhiskey og Anastasia Bereza fra Russland.

Slapp skolen

Ideen gikk ut på at elevene skulle bidra med å male kunst, først på små bilder, som deretter skulle overføres til en trafostasjon ved E6 på motsatt side av Bossekop skole.

– Det var et veldig artig prosjekt å være med på. For det første slapp vi unna skolen en stund, og så er det jo litt stas å være med på å pynte opp byen på denne måten, sier 12 år gamle Helene og 11 år gamle Karina.

Polare dyr

Etter at Anastasia Bereza hadde overført tegningene til trafoen, fikk jentene, sammen med Martine Gabrielle Løksa (11) i samme klasse på Bossekop skole, oppdraget med å male dem. Resultatet er en rød trafo med kule tegninger av fisk, seler, hvaler og andre sjødyr.

– Vi fikk beskjed om at temaet skulle være dyr fra polare områder. Da valgte vi dyr fra havet, forklarer jentene.

Kosa seg

Prosjektet er en del av Sisas barnefestival, og også en forlengelse av et lignende prosjekt som ble gjort på en trafo som står nede på parkeringsplassen bak Coop i Bossekop. Lærer for 6. klasse ved Bossekop skole, Jill Bente Hammervold, synes det er flott at Sisa tar i bruk barna på denne måten.

– Vi synes det er veldig flott. Både vi og elevene har kosa oss. Elevene hadde først litt tegnesperre, men så begynte gløden å komme. Så ble dem også litt stolt over at kanskje deres tegning skulle opp på trafoen langs veien, sier læreren.

Resten av Alta?

Hvorvidt flere trafoer skal få dekor er et åpent spørsmål.

– Nå har vi stått for dette i Bossekop og kanskje kunne det vært en idè for kraftlaget eksempelvis å sponse dekor på trafoer i resten av Alta, undrer Sisa-leder, John Tore Martinsen.