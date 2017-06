– Pengene raser ut

Frp-representant Odd Erling Mikalsen frykter at Alta kommune er på vei mot ROBEK, det vil si at Staten setter bremsene på, blant annet ved krav om godkjenning av alle låneopptak. Staten tar ansvarfor å sikre kommuneøkonomien når kommunen over flere år har negative tall på netto driftsresultat.

– Det estimerte resultatet for 2017 er betydelig dårligere enn tidligere antatt, og det er andre foruroligende forhold som er avdekket så langt inn i 2017. Blant annet synes det som regnskapsrapporten for 1. kvartal ved en feil var oppgitt med 10 mill bedre resultat enn det som var korrekt, fortalte Odd Erling Mikalsen før siste kommunestyremøte som hadde kommuneøkonomien på dagsorden.

Kutt ikke gjort?

Frp-politikerenviste også til at det er vedtatt nedskjæringer i stillinger for 2017 på størrelse med 10 mill som ikke er effektuert.

– Vi vet at kommunene i 2016 hadde fikk veldig godt betalt fra Staten hvor kommunene fikk mer penger enn forventet gjennom økt skatteinngang. Det skjer ikke i år, påpeker Mikalsen.

Her får han full støtte hos rådmann Bjørn-Atle Hansen. Han betegner 2016 som et ekstraordinært godt økonomi-år for landets kommuner, inkludert Alta. Skattekronene som ga kommune-Norge rekordresultat i 2016 kommer ikke i 2017.

– Det var engangspenger, og penger som bidro til at Alta kommune fikk et svært pent netto driftsresultat. Det er millioner som nå gjør seg godt på fond, men vi kan allerede nå slå fast det ikke blir penger å fylle inn i fondene når vi har fått resultatet for 2017.

– Betyr det at Alta kommune styrer mot et underskudd i 2017?

– Nei, men det betyr at vi skal være veldig fornøyd dersom vi klarer å komme ut i balanse og uten minus i regnskapet. Det er dessverre det mest realistiske slik det nå ser ut, og for å klare det må vi gjøre en skikkelig jobb alle sammen, sier Hansen.

Må ned i volum

Rådmannen sier at tøffe investeringer de nærmeste årene gjør at det haster med å ta ned drifta til et bærekraftig nivå.

– Alle tall og sammenligninger med tilsvarende kommuner som Alta viser at vi har problemer med underliggende drift på grunn av for høyt volum på sentrale tjenesteområder. Vi bruker mer penger på nær samtlige områder sammenlignet med kommuner på vår størrelse, men nå har kommunestyret vedtatt å gå i gang med omstillingsprosjekt som skal frigjøre 50 til 80 millioner kroner på årsbasis. Det er ikke enkelt å få til, men likevel fullt mulig sett ut fra vårt totalbudsjett, mener Hansen.

I Frp er Odd Erling Mikalsen helt enig med rådmannen.

– Jeg hørte nettopp en opposisjonspolitiker si at dette er posisjonens ansvar. Det er jeg helt uenig i. Frp skal være ansvarlig uansett om vi er posisjon eller opposisjon. Vi har et ansvar for å gi innbyggerne best mulig tjenester og skal bidra med det uavhengig av hvem som sitter med ansvaret for kommuneøkonomien, slår Mikalsen fast.

– Må være tøff

I posisjonsblokken er det «finansminister» Ole Steinar Østlyngen (Ap) som er pådriver for å få bærekraft i økonomien, og da så store netto driftsresultat at det både skal være penger til vedlikehold og framtidige finansieringsoppgaver.

– Vi hadde bra resultat i 2016, men ser dessverre at 2017 blir blytungt. Vi har gjennom budsjettet gitt arbeidsordrer til administrasjonen, og nå forventer vi at disse blir fulgt opp. Det må straffes inn, og jeg kan love at administrasjonen skal få full oppbakking for de tiltak de iverksetter for å holde rammene som er satt i budsjettet, sier Østlyngen som avviser at posisjonen skyver ansvaret for kommuneøkonomien over på administrasjonen.

– Det politiske ansvaret er vårt, men iverksettelsen av det vi beslutter må vi overlate til administrasjonen. Nå må vi sammen ta ansvar for å få pluss i regnskapene framover.