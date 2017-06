– Ble ordentlig skjelven

Årets gratisfiske før Sankthans i Altaelva er over for denne gang, og blant de aller siste som fikk sorten, var Inger-Lise Thomassen. Hun fisket og feiret solens snuoperasjon på Elvestrand sammen med faren og svigerbroren, da hun rundt klokken 22.30 heiv sluken ut i elva og sluken bar fast i noe.

Tok hardt i

– Jeg var nok litt hardhendt i begynnelsen, for jeg trodde det var bunn. I det minste var jeg usikker. Så da pappa kom gående for å hjelpe meg, tok vi ganske hardt i, sier Inger-Lise. Og i stedet for å rive sluken løs fra bunnen, dro Inger-Lise trebbelkroken enda fastere fast. I kjeven på en fisk. En nygått storlaks på 11 kilo. Hennes første ordentlige laks, sier hun.

Den viste seg

– Jeg har fisket før Sankthans i seks eller sju år, og bare fått ørret og støing. Nå trodde jeg også at det var noe sånt, men da fisken plutselig kom opp og viste seg, skjønte jeg at det var ordentlig laks.

– Ble du skjelven?

– Ja. Helt utrolig skjelven. Så mye adrenalin, sier Inger-Lise, som lot stangbøyen slå kraftig av for kjentfolk da storlaksen hadde ferdigvist seg og stakk utover og nedover.

Uten krøker

– Det var min aller første temming av storlaks, så jeg var forsiktig. Kjørte den pent, sier Inger-Lise, som sier hun heftet rundt 30 minutter før fangsten viste seriøse tegn til tretthet. Svigerbroren hjalp til med å flytte båten da snøret truet med å dra under kjølen, og pappa Tom-Egil hjalp henne med landingen.

– Vi hadde ingen krøker med, så jeg trakk laksen innover og fikk styrt den inn mot land. Den ville utover noen ganger, men til slutt var den helt inne ved land. Pappa hjalp meg, sier Inger-Lise, som endelig kunne beundre sin første storlaks, til og med uten krøkerhull i skinnet.

– Om det var artig? Jeg er ennå helt i skyene, sier hun.

Vil binde flue

– Det ga skikkelig mersmak. Jeg har fisket i mange år sammen med pappa, men nå er jeg hektet for alvor. Har lyst til å binde mine egne fluer også, for jeg har et laksedøgn senere i sommer, sier Inger-Lise.

Vi gratulerer Thomassen med laksen, og ønsker etternølere velkommen til å melde sin fangst til laksetelefonen på 988 98 191 .

Vi presenterer ukevinnere og trekker en heldig sammenlagtvinner i mandagens papirutgave av Altaposten. Her bringer vi også oppdatert og endelig laksebarometer over årets fiske før Sankthans.