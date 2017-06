«Dra på Lopphavet»

Lopphavet skal vernes, bare for at myndighetene ikke fikk til vern andre steder. Det ble mange hjertesukk fra talerstolen da kommunepolitikerne i Loppa skulle behandle utkastet til verneplan for Lopphavet med korallrev i Stjernsundet og tilliggende herligheter.

Hevn?

Flere av talerne hevdet vern av Lopphavet var hevn fra sentrale myndigheter for at de ikke hadde klart å verne nok på kysten sørpå – og mange av dem som hadde ordet mente flere av verneforslagene var direkte forkastelige og ville ødelegge for framtidig næringsutvikling i kommunen. Etter en frisk og heller ensidig diskusjon, ble det fremmet et fellesforslag til verneplanen, der Loppa går inn for verneplanens alternativ B, som ikke legger beslag på alle sjøområder i kommunen, men frigir areal i fjordene blant annet til oppdrettsnæringa og en mulig framtidsnæring som tang- og tareproduksjon.

I vedtaket skriver kommunestyret at alternativ A til marin verneplan for Loppa «gir et svært omfattende vern og er helt uakseptabelt for Loppa kommune.» Fellesforslaget som ble enstemmig vedtatt slo fast at alternativ B er bedre, men her ønsker Loppa en del endringer. Blant annet kan de ikke godta at korallområdet i Stjernsundet skal vernes.

«Verneområdet i Stjernsundet går ut over viktige fiskeplasser, og dette verneområdet ønskes fjernet. Skal man verne koraller bør man begynne med å kartlegge, og ha konkrete forslag til vern, overvåkning og kontroll.», heter det i det enstemmige vedtaket fra Loppa kommunestyre. Som også mener man må ta høyde for dyrking av tang og tare fra overflaten og at det skal opprettes lokale arbeidsplasser som har ansvaret for forvaltningen av området.

Loppa må ta støyten

Ordfører Steinar Halvorsen var helt klar i sitt første innlegg:

– Lopphavet marine verneområde vil jeg ikke si ja til, ikke i den størrelse og omfang for det er ikke rettferdig for kysten vår. Nå må vi ta støyten for at de ikke har fått vernet sørpå, men vi har heldigvis fått gjennomslag for begrensninger i forhold til utkastet, for vi har fått flyttet grensene til utenfor våre fjorder, så jeg er med på alle vedtak som kan flytte grensene ut i havet, sa ordføreren.

– Det var forslått vernet hele 3.300 kvadratkilometer og ja, det er mye fint i Loppa, og mye fint på havbunnen, men husk at reduksjonen bare omfatter 111 kvadratkilometer, så jeg synes vi må få til et felles utspill til høringen om det marine verneområdet, sa varaordfører Stein Thomassen.

Flere alternativ

Hans partifelle Berit Land sa at fiskerne i Bergsfjord mener alternativ B er til å leve med.

Fabrice Caline fra Sp slo et slag for høsting av tang og tare, som kan bli en fremtidig næring både for mat og medisiner.

Spørsmålet om etablering av Lopphavet marine verneområde har vært på rundgang i høringssystemet hos Fylkesmannen i Finnmark helt siden 2009. Områdene som er foreslått i den marine verneplanen er såkalte særegne områder eller leveområder som er typiske for kysten i Norge. Sammen skal de ulike verneområdene danne et nettverk som tar vare på økosystemer og naturverdier. I 2015 fikk Fylkesmannen i oppgave å videreføre arbeidet med utarbeidelse av en verneplan for Lopphavet.

Alternativene

Det finnes nå to ulike alternativer for vern, hvor alternativ A er størst i utstrekning og i prinsippet omfatter alle sjøområdene i Loppa med unntak av havnene og hele Frakkfjorden.

I alternativ B er det foreslått å ta vekk Øksfjorden, Sør-Tverrfjorden, Langfjorden og deler av Bergsfjorden.

Kommunestyret i Loppa gikk inn for alternativ B, som betyr at alle de 11 oppdrettslokalitetene i Loppa kommune pluss Nuvsfjorden bli liggende utenfor området som foreslås marint vernet.

Alle molo- og havneområdene i kommunen med ett unntak, havna på Loppa øy, blir liggende utafor forslaget som foreslås vernet.

Det er et overordnet mål i vernesammenheng at sjøbunnen skal beskyttes mot store inngrep, som eksempelvis mudring, utfylling, uttak av masser, deponering av masser, sprengning, boring og plassering av konstruksjoner på havbunnen.

Turistfiske vil ikke berøres i særlig grad, med unntak av områder med korallforekomster som vil være vernet. Heller ikke levende lagring av fisk vil bli berørt, for her åpnes det for å søke dispensasjon.

Drift og vedlikehold av sjøkabler blir fortsatt lov, mens det ikke vil bli tillatt med etablering av kunstige rev, eller oppankring av oljeinstallasjoner. Skal man etablere fortøyninger for småbåter, må man benytte bare materialer som ikke forurenser, heter det i B-utkastet til verneplan.