Tilliten nesten borte

Stein Thomassen ønsket fritak fra vervet fordi han føler ordføreren ikke har tillit til ham.

– Personlig mener jeg ordføreren i Loppa burde bli valgt, sa Stein Thomassen da kommunestyret brukte to timer på å avgjøre at Thomassen ikke får fritak fra vervet.

Thomassen ble for en tid tilbake beskyldt for å ville være styrerepresentant i Vefas bare fordi det var en økonomisk fordel. Da formannskapet i Loppa feilaktig oppnevnte Thomassen som styremedlem, viste det seg at man ikke kan være styremedlem i et IKS når man samtidig er eierrepresentant i morselskapet. Fordi Thomassen har følt seg tråkket på av politiske motstandere, ønsket han nå fritak fra vervet som eierrepresentant.

Kommunestyret gikk imidlertid mot ønsket med 9 mot 6 stemmer.

Ønsker å bygge tillit

Frontene i kommunestyret var tildels steile og karakteristikkene lite flatterende for folkevalgte. Ordfører Steinar Halvorsen ønsket å gjenopprette tilliten til varaordføreren, men slo fast at kun kommunestyret etter loven kan gi han fritak.

Halvorsen var selv med på formannskapets vedtak som valgte Thomassen til styrerepresentant, som han seinere er blitt hetset for, blant annet på sosiale medier.

– Ordføreren ønsker å bygge tillit igjen og vi kan derfor ikke gå inn for at Stein Thomassen får fritak, sa ordføreren.

Han innrømmet at det var gjort feil i formannskapsbehandlingen. Men understreket at Thomassen ikke kan si ja til en posisjon han ikke er valgbar til (valgkomiteen som ba Thomassen bli styremedlem besto av ordførerne i Hasvik, Loppa og Alta).

Tykkhudet

– Ingen hadde fått med seg at Stein Thomassen ikke var valgbar til styret, sa hans partifelle Arve Berntzen.

– Høyre Ståle Sæther sa at Stein Thomassen hadde skuffet Høyre, men jeg må si at Høyre har skuffet meg, sa Aps Berit Land.

Hun la til at hun syntes det var gjort mange grove feil i denne saken og at det å tillegge noen uedle motiver, er ufint.

– Stein har et ansvar når han ikke er valgbar, men det har også ordføreren i Loppa, sa Land.

Hun mente det slett ikke var feil å takke ja til et verv, for man er ikke medlem før man er valgt.

Ordføreren slo fast at skal man være med i det politiske spill, må man være litt tykkhudet.

– Og det er Stein Thomassen, sa ordføreren.

Noe som fikk Berit Land til å hevde at ordføreren tar på seg offerrollen.

– Hvorfor har dere i Høyre da kjørt så hardt mot Stein og brukt så mye tid på dette? Vi i Ap foreslår at Stein får fritak slik han har søkt om, sa Berit Land.

– Ordføreren må slutte å skyte med løskrutt. Feil er gjort og det er ufint og dårlig lederskap av ordføreren å rette skytset mot Stein Thomassen, sa Cato Kristiansen (SV) – som understreket at ordføreren trenger kritikk i denne saken.

– Jeg har tatt feil, men Stein Thomassen har bidratt til å svekkke tilliten til meg som ordfører, så vårt forslag er at han ikke får fritak, konkluderte Halvorsen.