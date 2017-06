Ønsker ungdomsboliger i herredshuset

– Bygget kunne nok ha vært vedlikeholdt bedre, men jo lenger Loppa kommune er eier desto mer forringes verdien. Vi kan legge dette ut for salg og gi mulighet til dem som vil satse på ny virksomhet i Bergsfjord. Bygget kan være et attraktivt objekt når vi skal legge til rette for utvikling her i Bergsfjord. Og bare for å ha det sagt, vi kaster ikke folk på gata, vi skal ta vare på folk som leier hos kommunen, men vi tror det hadde gitt en positiv effekt å legge herredshuset ut for salg, sa høyreordføreren. Han la til at hvis de skulle satse på ungdomsboliger skal det bygges nytt, slik vi vil foreslå i den boligpolitiske handlingsplanen.

Detaljstyring

– Skal pengene inn på fond eller til teknisk drift hvis det blir salg, ville Senterpartiets Fabrice Caline vite.

Dette fikk varaordfører Stein Thomassen til å ta ordet og mene noe om detaljstyring fra kommunestyret.

– Det får nå være måte på, sa varaordføreren.

– Dette er ikke detaljstyring. Dette handler om å gjøre en jobb i forkant, sa SVs Cato Kristiansen.

Arve Berntzen fra Ap mente det var feil å selge herredshuset før man hadde på plass en boligpolitisk handlingsplan, salget av herredshuset i Bergsfjord ble derfor utsatt, nettopp i påvente av en handlingsplan.

Berit Land syntes SVs forslag om å vente var bra. Hun sa både Cermaq og De Wilde-slippen i Bergsfjord ville gi folk arbeid og slik boligen står i dag koster den ikke kommunen noe med en stipulert vedlikeholdspost på 24.000 årlig og leieinntekter på 69.000 kroner fra husleie.

Saken ble så utsatt inntil man har fått en egen boligpolitisk plan, slik fellesforslaget fra Ap, SV, og Sp lød på.