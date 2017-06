Oppdrett blir skjermet men oljerigger får nei

Spørsmålet om etablering av Lopphavet marine verneområde har vært på rundgang i høringssystemet hos Fylkesmannen i Finnmark helt siden 2009. Områdene som er foreslått i den marine verneplanen er såkalte særegne områder eller leveområder som er typiske for kysten i Norge. Sammen skal de ulike verneområdene danne et nettverk som tar vare på økosystemer og naturverdier. I 2015 fikk Fylkesmannen i oppgave å videreføre arbeidet med utarbeidelse av en verneplan for Lopphavet.

Utenfor oppdrettet

Det finnes nå to ulike alternativer for vern, hvor alternativ A er størst i utstrekning og i prinsippet omfatter alle sjøområdene i Loppa med unntak av havnene og hele Frakkfjorden.

I alternativ B er det foreslått å ta vekk Øksfjorden, Sør-Tverrfjorden, Langfjorden og deler av Bergsfjorden. Går man for alternativ B, vil alle de 11 oppdrettslokalitetene i Loppa kommune pluss Nuvsfjorden bli liggende utenfor området som foreslås marint vernet. I sakspapirene til kommunestyret heter det at alle molo- og havneområdene i kommunen med ett unntak, havna på Loppa øy, blir liggende utafor forslaget som foreslås vernet som marint verneområde.

I behandlingen av saken forut for kommunestyrets møte i dag, har hovedutvalget for teknisk, plan og næring gått for alternativ B, der man holder oppdrettslokalitetene utenfor verneområdet for Lopphavet.

Turistfiske uberørt

Det er et overordnet mål i vernesammenheng at sjøbunnen skal beskyttes mot store inngrep, som eksempelvis mudring, utfylling, uttak av masser, deponering av masser, sprengning, boring og plassering av konstruksjoner på havbunnen. Det vil værer restriksjoner mot slike aktiviteter, slik at naturverdiene får økt beskyttelse, heter det i framlegget. Hvor det også går klart fram at for mange av brukerne av området vil vernet få liten eller ingen betydning. Turistfiske vil ikke berøres i særlig grad, med unntak av områder med korallforekomster som vil være vernet. Heller ikke levende lagring av fisk vil bli berørt, for her åpnes det for å søke dispensasjon.

Særskilt beskyttelse

Drift og vedlikehold av sjøkabler blir fortsatt lov, mens det ikke vil bli tillatt med etablering av kunstige rev, eller oppankring av oljeinstallasjoner. Skal man etablere fortøyninger for småbåter, må man benytte bare materialer som ikke forurenser, heter det i utkastet til verneplan. Som det er Staten i siste instans som beslutter ved såkalt kongelig resolusjon. Det er foreslått at Stjernsundrevet i Stjernsundet og korallforekomsten på Lopphavet blir gitt en såkalt særskilt beskyttelse i det som kan bli verneplanen for Lopphavet.