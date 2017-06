Kjempet i land kjempen

Bjørn-Vidar Suhr fisket i lag med Vebjørn Slettli da noe grovt tok flua. En fisk som selv for Altaelva må betegnes som meget stor.

– Det var utrolig artig. Vi heftet mellom tjue og tjuefem minutter med temminga. Laksen veide 19 kilo, sier Bjørn Vidar.

– Meget kort temming på så stor fisk?

En god roer

– Ja. Egentlig. Du kan vel si at jeg knalla den rett på land, sier Bjørn-Vidar, som er glad for at kompisen var med.

– Jeg må takke ham. Vebjørn er en skikkelig dyktig roer og krøker, sier storlaksefiskeren, som fisket på et tydeligvis bra sted i Raipassonen.

Heftet fire år

Det er ennå en stund igjen av årets gratisfiske, laksen trenger bare et sekund for å bite på, så det er bare å henge i. Noe utenbygdsfisker Jøran Eilertsen definitivt har gjort. Etter å ha stått på i Altaelva i tre år med utelukkende hjemmeseire, dro han plutselig en dobbel.

Hektiske timer

– Jeg fikk to stykker i Forbygningen søndag kveld. Begge på flue. I år klaffet det til gangs, sier gjestefiskeren fra Harstad.

– Jeg fikk dem i løpet av to timer. Først en på 10,5 kilo og like etterpå en på 9,5. Utrolig følelse av lakselykke, sier Jøran, som fisker i lag med Robin Pettersen fra Tromsø.