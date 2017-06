Brøytet 3.437.000 kilometer vei

5. juni i år var Statens vegvesen sin siste offisielle brøyting på veiene i Finnmark. Brøytingen foregikk på Båtsfjordfjellet.

Med det har vegvesenet brøytet 3.437.000 kilometer riks- og fylkesveger i Finnmark denne vinteren – 456.000 flere kilometer enn i fjor.

Flere stengte fjelloverganger

At enkelte fjelloverganger må stenge om vinteren i Finnmark er vi vant til, vi vet tross alt hvor vi bor. Men antallet stengte veier i vinter er ifølge vegvesenet unormalt høy.

Hele 56 dager måtte E6 over Sennalandet holdes stengt, noe som er en tredobling sammenlignet med året før. E6 over Hatter var stengt 19 dager, mens tallet forrige vinter bare var to. E69 til Nordkapp var stengt 84 dager og fylkesveg 891 over Båtsfjordfjellet 57 dager, og for begge vegene er dette en dobling sammenlignet med fjoråret.

– Vi er vant til at noen vintre er tøffere enn andre. Det spesielle denne vinteren er at det har vært unormalt store mengder snø og ekstra lange perioder med utfordrende værforhold over absolutt hele fylket, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen, i en pressemelding.

– Vi gjør det vi kan for å holde vegene åpne, og brøyteinnsatsen økte i samtlige områder av fylket. Likevel var vi nødt til stenge og kjøre kolonne mye oftere enn vanlig, sier han.

Mange klager

Flere stengte veier og mer snø på veiene har naturlig nok ført til flere klager til Statens vegvesen.

– Vi forstår at folk er frustrerte når de ikke kommer seg fram som planlagt, men været kan vi ikke gjøre noe med, og tallene dokumenterer at denne vinteren har vært ekstra ille, sier Eriksen og understreker at samarbeidet med entreprenørene er godt.

– Det er svært mange som står på og gjør en fantastisk jobb for å sikre at vegene i Finnmark skal være trygge og framkommelige, og i vinter har de hatt en ekstra tøff jobb. Nå har både de og trafikantene fortjent en lang pause før neste vintersesong, avslutter han.