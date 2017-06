42.200 finnmarkinger kan i dag glede seg

I dag er dagen mange har sett frem til – utbetaling av skattepengene.

I Finnmark får 42 200 personer til sammen 489,6 millioner kroner tilbake på skatten, dette utgjør i snitt 11 600 kroner. De som får tilgodeskatt, får pengene innen to uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på konto på oppgjørsdatoen.

Men noen må også betale restskatt.

I Finnmark får 7 300 personer restskatt. Disse må betale til sammen 87,8 millioner kroner, som i gjennomsnitt utgjør 11.700 kroner. Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september.

Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

– Den beste måten å unngå restskatt på er å sjekke at opplysningene i skattekortet er riktig. Årsaken til at noen får restskatt, er at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet du hadde i fjor, forklarer Anne Berit Figenschau, avdelingsdirektør for Fastsetting i Skatteetaten i en pressemelding.

Du kan endre selv

Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten dersom du oppdaget feil. Fra og med i år skal du endre fastsettingen selv hvis du oppdager feil eller har nye opplysninger til skattemeldingen.

– Hvis du i etterkant av innleveringsfristen for skattemeldingen oppdager feil, mangler eller nye opplysninger, må du korrigere dette selv. Det gjelder også om du benyttet leveringsfritak, sier Figenschau.