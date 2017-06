– Vi må styrke tilbudet der det er dårligst

SV kjemper for et godt helsetilbud

Politikere kan vedta mye. Men når det kommer til været og hvor mange mennesker vi skal være, er det vanskelig å gi klare løfter.

Derfor handler ikke debatten om sykehus til Alta bare om et folkerikt område skal ha rett til sykehus eller ikke. Det handler også om hvordan fylket vårt ser ut reint geografisk. Hva som vil gi et best tilbud til flest ut i fra dagen situasjon og det faktum at vi har en befolkning på drøye 76.000 mennesker. I dag er det dessverre ikke befolkningsmessig grunnlag for tre fullverdige sykehus med akuttfunksjoner. Det ville i så fall gi oss tre små og svake sykehus. I sum ville det bety et svekket fagmiljø og dermed et dårligere tilbud til Finnmarks befolkning.

Det trenger vi ikke utredninger for å dokumentere. Eksemplene på sykehus som er lagt ned eller som trues med nedleggelse er mange nok: Svekkede fagmiljø er en sikker oppskrift på sykehusdød.

Helsetilbudet styrkes i Alta

Om det ikke fantes sykehus i Finnmark og vi hadde starta med fullstendig blanke ark ville det vært nødvendig med en utredning av struktur og tilbud.

Men arkene er ikke blanke. Det er etablert et solid fagmiljø i Hammerfest, som det har tatt tid å bygge opp. Det er byggeprosesser på gang både i Alta og Hammerfest som vil stoppe opp dersom nye utredninger skal gjøres. Til grunn for bygging av nytt Hammerfest sykehus og Alta nærsykehus ligger faglige vurderinger.

I planene som finnes i dag, er det en reell flytting og omfordeling av pasienter. Hammerfest sykehus må prosjekteres og nedskaleres i tråd med planene for Alta nærsykehus. De store pasientvolumene utgjøres av medisin, ikke kirurgi. Ved å styrke fagmiljøene og de ambulerende tjenestene, vil en stor andel av Altas befolkning få sitt tilbud i hjemkommunen og slippe å reise bort.

Tilbud som CT-skanning, MR-skanning og poliklinikk er store investeringer som vil merkes i hverdagen til folk i Alta og omegn. Ved å bygge funksjoner og fagmiljø gradvis opp over tid skapes også et solid fundament. Det er ingen grunn til å argumentere som om tilbudet i Alta bygges ned når det i realiteten bygges kraftig opp.

Alta er velsignet med godt klima og stabile værforhold. Det samme er ikke alltid tilfellet på kysten. Altas befolkning ivaretas i dag gjennom luftambulanse og biltransport. Når Sennalandet er stengt er flytransport både til Hammerfest, Kirkenes og Tromsø alternativ.

Rask transport til sykehus er ofte kritisk viktig. Derfor må vi også se på mulighetene for å styrke transporten i indre Finnmark og sjøveien. Vi må styrke tilbudet der tilbudet er dårligst.

Når det gjelder fødsler, er det nasjonale kriterier for hvilke fødsler som kan skje ved fødestue og hvilke som skal skje ved sykehus. Jordmødrene i Alta som vurderer hver enkel situasjon på bakgrunn av nasjonale kriterier. Førstegangsfødende som ønsker det, kan føde i Alta, men for dem som ønsker epidural og i de tilfellene der det er grunn til å ha ekstra oppfølging, er Hammerfest alternativet.

Slik er det for alle fødende i Finnmark fordi det er i Hammerfest det finnes gynekologer i vakt og barneleger. Dette sikrer et høyere nivå av beredskap enn ved noe annet lokalsykehus i Helse Nord. Dette fagmiljøet er viktig for hele Finnmark. Det må ivaretas.

Dobbelkommunikasjon

Sykehusdebatten må handle om hvilke løsninger som styrker helsetilbudet til befolkninga i hele fylket. Dessverre har mange partier i fylket en lei tendens til å ha en mening innenfor Altas kommunegrense, og en helt annen i det grensa krysses.

Altfor mange partier har fått dobbelkommunisere om sykehussaken alt for lenge. Dette er tydeligvis Ap sin valgkampstrategi. Det er ett standpunkt i Alta Ap og et helt annet i Finnmark Ap – og det er det siste som har gjenklang nasjonalt. Sp har egentlig ikke foreslått noe når det gjelder sykehus i Finnmark, men viser i diverse utspill til vedtak som gjelder andre steder og med en helt annen bakgrunn. Venstre driver kun med valgflesk fordi de kommer med forslag etter at nasjonal sykehusplan er behandla i Stortinget, men lot være å løfte en finger før etter at saken var avgjort. Og Frp har hatt regjeringsmakt i fire år uten å gjøre noe som helst for å få bevegelse i løftet om sykehus i Alta. Siv Jensen besøkte nylig Alta uten å love verken utredning eller sykehus med akuttfunksjoner.

Det er fullt ut forståelig at Altas befolkning organiserer seg for bedre helsetjenester og mobiliserer til markeringer for sykehus. Det er mindre redelig å gjøre som mange politikere; å snakke Altas befolkning etter munnen og gjøre noe helt annet når man har makt og muligheter.

SV ønsker å styrke helsetilbudet til hele Finnmarks befolkning. Derfor har vi arbeidet for den storstilte oppbygninga av Alta nærsykehus. Sterke fagmiljø og gode akuttilbud som kan ivareta oss når vi trenger det er viktig for alle. Finnmarks befolkning skal selvsagt ha et like godt helsetilbud som folk ellers i landet, sjøl om vi på grunn av lavt folketall, spredt bosetting og store avstander må organisere det på vår måte. Finnmarks befolkning fortjener også noe mer: ærlighet og redelighet i debatten.

Leif Birger Mækinen, Leder av Finnmark SV

Kirsti Bergstø, Stortingsrepresentant SV