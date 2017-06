– Pappa, e det årntli laks?

Verken pappa Jørn eller andre voksne var med da Henrik Suhr (13) tok slukstanga og dro ned til Tippen for å fiske. Det var tirsdag ettermiddag, og med seg hadde han bare jevngamle venner. De fisket fra land. Pappa Jørn forteller resten.

Den her da?

– Vi har telefon med facetime. At man ser hverandre. Jo, først så ringte han og sa han hadde fått fisk. Pappa, spurte han, er det her laks? Han viste meg en fisk som ennå levde. Ja, sa jeg, men det er bare en støing. Hiv den uti. Jo, jo, han heiv den uti. Så la vi på. Men så, bare noen minutter senere, ringte han forsyne meg på nytt. Men pappa, sa han, der her da, er det her ordentlig laks? Ja, sa jeg, det der likner på ordentlig laks. Bra, sa han da, for jeg har allerede slådd den i hjel.

Har fått før

– Det var skøy. Den veide seks kilo, sier Henrik til Altaposten.

– Jeg vippa den på land, sier storfiskeren, som tross sin unge alder har fått laks før. Bare at denne gangen var det før Sankthans, når det er grisevanskelig å få napp. Altaposten gratulerer Henrik med fangsten.