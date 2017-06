– Finnmark må være sikret høyere utdanning

Det hevder avtroppende stortingsrepresentant og tidligere statsråd, Helga Pedersen. Dersom universitetsstyret vedtar en modell uten et campus i Finnmark med dekan og stedlig ledelse, hevder Pedersen at Finnmark er lurt inn i en fusjon på falske premisser.

– Stortinget gjorde fusjonsvedtaket uten noen form for datostempling. Det gjelder i dag. Regjeringen, det vil si statsråden, kan om han vil sørge for at Stortingets vedtak etterleves. Han må derfor aktivt inn i prosessen for å sikre at stortingsflertallets klare forutsetning for fusjonen oppfylles, sier Helga Pedersen til Altaposten.

Behandles neste uke

Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal ineste uke ta stilling til ulike alternativer for ny struktur. I et av alternativene videreføres Finnmarksfakultetet ved Campus Alta. Også i Narvik har det reist seg sterke protester mot de alternativene som sentraliserer vekk fakultetene i Alta og Narvik. Ei arbeidsgruppe har presentert to tentative organisasjonskart med henholdsvis fire og syv fakulteter. I sistnevnte modell er det plass til både Finnmarksfakultetet og Narvik som eget fakultet. Rapporten sier at tallmaterialet som arbeidet er basert på ikke gir noen sterke føringer for den ene eller den andre modellen.

Viktig veivalg

Stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) sier at hun var en sterk tilhenger av fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og UiT da debatten raste og den rød-grønne Stoltenberg-regjeringen skulle ta endelig stilling til fusjonsplanen. Pedersen sier at kunnskapsminister Kristin Halvorsen vektla punktet i fusjonsavtalen om et eget Finnmarksfakultet spesielt sterkt.

– Nå står vi foran et svært viktig veivalg for Finnmark. Skal vår del av landet utvikle seg er vi nødt til å gå hånd i hånd med sterke kompetansemiljø i Finnmark. Det krever en tilstedeværende ledelse, og at ikke makt flyttes mer ut av Finnmark. Vi må ikke glemme at dette også ble vektlagt i en egen kongelig resolusjon vedtatt av Stortinget hvor Finnmarksfakultet er et håndfast eksempel på hvordan strukturen skal forstås, påpeker Pedersen, som nå er på vei hjem til Finnmark for å bli sauebonde i Tana.

– Kom på banen

Hun ber dagens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen komme på banen. Pedersen forventer at han gir universitetsstyret ei lekse om hva som er Stortingets forventning og regjeringens klare signal på at Finnmark skal ha den rollen som er forutsatt i fusjonsvedtaket.

– Uansett hvordan den framtidige regionen i nord blir seende ut så må Finnmark være sikret høyere utdanning og kompetanse gjennom en stedlig god organisering av universitetet. Her er det ikke noe forhandlingsrom, slår Helga Pedersen fast.