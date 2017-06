Trippel i boks

Onsdag morgen i sjutiden landet Kai Henning Skimelid sin tredje laks for året.

– En sjeldent kort og flott altakubbe på 95 centimeter og 11,5 kilo, sier Skimelid og viser oss fisken.

– Det øsregnet og var kaldt, så vi var bare to stykker som fisket her i Forbygningen i dag tidlig, forteller Skimelid, som også mandag denne uken gikk «tunghendt» hjem fra elva. Den laksen, for øvrig 9 kilo, ble for en gangs skyld ikke tatt på yndlingsplassen Forbygningen, men et annet sted i elva. Også torsdag den 15. juni fikk han sorten.

Må stå på

Det høres ut som eventyrfiske å få tre laks, men Skimelid sier at det langt i fra bare er å hente. Han står på noen timer i døgnet, sier han. Å stå på er også hans råd til andre som er ute etter fangst.

– Det er stort vann, men det gjør ikke noe. Laksen må jo forbi, og da er det uansett muligheter. Bare man har hall. Trenger ikke være nytt, men hall må man ha, spøker musikeren og en av gratisfiskets aller største veteraner.

