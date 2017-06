Mann tiltalt for flere lovbrudd

I tiltalen fra politimesteren i Finnmark heter det at mannen brøt loven til sammen fem ganger, da han 8. november i fjor stjal en varebil fra en bedrift i Alta.

– Tirsdag 8. november 2016 cirka klokken 18.00, blant annet i Alta sentrum, kjørte han en varebil til tross for at han var påvirket av berusende eller bedøvende midler. Blodprøve tatt klokka 2232 og 2233 påviste klonazepam og buprenorfin i blodet, heter det. Mannen hadde heller ikke førerkort for bilen.

Videre fremgår det at mannen nektet å oppgi sitt navn og sin adresse i et kjøreuhell den samme kvelden.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett i november.