– Nå blir det handelsmesse i Alta igjen

– Vi er overveldet over mottakelsen i Alta så langt. Alle bedrifter vi har vært i kontakt med, har vært positive og flere har allerede booket plass på Handelsmessen, sier Stigh Aarstein i Nordnorsk Handelsmesse.

Handelsmessa de planlegger finner sted i Finnmarkshallen midt i oktober.

Det er tromsøfirmaet Mobicom AS med Aarstein bak roret som står bak messen, som ble arrangert i Tromsø for første gang i mai i år. Fornøyd med erfaringene derfra, tar Aarstein & co arrangementet til Alta. Denne uken har de hatt møter med potensielle utstillere i Alta.

Det er totalt 125 plasser, men de tror flere vil ha behov for litt større plass. Det kan dermed bli mellom 60 og 80 utstillere, der de fleste vil være lokale bedrifter. Noen kommer også fra Tromsø eller andre steder i Nord-Norge. Allerede er 20 utstillere i boks.

– Flere av utstillerne fra Tromsø ønsket å være med oss videre, som Tesla Motors, to spaleverandører og flere motebutikker. Det vi er veldig glade for, er at vi nå fått veldig stor respons i Alta, sier Aarstein.

Han er glad for at motorforhandlerne er med på messa, da det er de som trenger størst plass og danner grunnlaget for selve messa.