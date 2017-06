– Lurt med klinikksjef

Høyres gruppeleder i kommunestyret, Marianne Haukland, ønsker å presisere at hennes innspill rundt Klinikk Alta og organiseringen i mandagens kommunestyremøte, kun var synsing. Hun ga ingen fasit på om Alta får en klinikksjef med samme fullmakter som sjefene i Hammerfest og Kirkenes har.

Høyre bekrefter at Alta blir underlagt Hammerfest Klinikk Alta blir ikke likestilt med klinikkene i Hammerfest og Kirkenes.

– Jeg viste bare til hva som ligger i styrepapirene til Finnmarkssykehuset som skal behandles på styremøte onsdag og torsdag. Der heter det at klinikksjefen i Alta skal være en avdelingsleder på nivå tre som skal ligge under ledelsen til Hammerfest sykehus. Det var mitt utgangspunkt for det jeg sa fra talerstolen, sier gruppeleder for Høyre, Marianne Haukland, onsdag morgen til Altaposten.

Hun bekrefter at det på pressekonferansen til regjeringspartiene sist helg ble lovet at Klinikk Alta skal være en selvstendig klinikk sidestilt med Kirkenes og Hammerfest, og ha en stedlig klinikkledelse. Dette er blitt tilbakevist av både Helse Nord og Finnmarkssykehuset som sier at Klinikk Alta skal underlegges klinikksjefen ved Klinikk Hammerfest, og at den stedlige ledelsen i Alta skal være en avdelingsleder på ledelsesnivå tre.

– Jeg har registrert dette, og tror det etter hvert vil komme klare ordrer fra helseministeren hvordan Klinikk Alta skal bygges opp og ledes. Det vil nødvendigvis ikke påvirke styret i Finnmarkssykehuset i denne omgang, men jeg tror det er lurt av styret å vise at de mener alvor med satsingen i Alta og gi klinikksjefen i Alta høyrere status enn avdelingsleder på nivå tre, sier Haukland og legger til:

– Det viktige for Høyre er at den stedlige ledelsen blir tildelt en status og at vi får en person som ut fra sine rammer kan ivareta tilbudet i Alta på en god måte.